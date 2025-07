Spalletti: «L’addio all’Italia? Mi toglie il sonno, non mi passa! La colpa è mia, non mi priverei mai di Bastoni, Barella e Dimarco». Le sue parole. Luciano Spalletti, ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha aperto il suo cuore riguardo al suo forzato addio alla guida degli azzurri, che lo ha segnato profondamente. In un’intervista esclusiva con La Repubblica, il tecnico ha ammesso che la decisione della FIGC di sollevarlo dal suo incarico, avvenuta meno di due mesi fa, continua a influenzare la sua vita quotidiana. Spalletti ha dichiarato che il pensiero di non essere piĂą alla guida della Nazionale lo “toglie il sonno” e lo “condiziona in tutto”. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Spalletti ammette: «L’addio all’Italia? Mi toglie il sonno, non mi passa! La colpa è mia, non mi priverei mai di Bastoni, Barella e Dimarco. A loro ho detto una cosa»