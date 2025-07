Spal la palla va alla Figc Oggi decide l’ammissione

Se un anno fa di questi tempi la Spal stava per concludere il ritiro in Val di Sole, oggi gli occhi dei tifosi biancazzurri sono puntati sulla Figc, chiamata a fornire il definitivo via libera – si spera – all’ammissione dell’ Ars et Labor Ferrara al campionato regionale di Eccellenza. Lo ha stabilito ieri il Consiglio Federale, che per reintegrare l’organico di Lega Pro ha deciso di riammettere la Pro Patria al posto della Lucchese, oltre a Inter Under 23 e Ravenna secondo l’ordine stabilito con il criterio dell’alternanza per i ripescaggi. I supporters di fede spallina masticano amaro, ma ormai è meglio focalizzare l’attenzione sulla ripartenza dai dilettanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

