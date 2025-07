Spacciava in una casa Acer Donna arrestata in Bolognina In manette altri due pusher

Spaccio in casa in Bolognina: la polizia ha arrestato tre pusher tra le vie Ferrarese e Albani. In quest’ultima, una ragazza marocchina di 22 anni lo faceva in un alloggio Acer, invitando, affacciata alla finestra, gli acquirenti al secondo piano. A intervenire sono stati gli agenti del commissariato Bolognina-Pontevecchio, che hanno trovato nella sua camera da letto 28 involucri contenenti 15 grammi di cocaina, nascosti in un pacchetto di metallo di caramelle e nella custodia degli occhiali. In un’altra stanza, in uso allo zio della 22enne, 120 euro in contanti. Sempre ieri, gli agenti della squadra Mobile, IV Sezione – Contrasto al Crimine Diffuso hanno messo in manette due persone, un 46enne e un 19enne marocchini, che spacciavano in un appartamento in via Ferrarese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spacciava in una casa Acer. Donna arrestata in Bolognina. In manette altri due pusher

