Dopo due anni e mezzo di attesa, South Park torna sugli schermi e lo fa alla sua maniera: nel modo più dissacrante e provocatorio di tutti. La premiere della 27ª stagione della longeva e fortunatissima serie animata di Matt Stone e Trey Parker si apre con Cartman che si lamenta della decisione del presidente Usa, Donald Trump di tagliare i fondi a NPR, ironizzando sul fatto che il governo “non può cancellare uno show”. Poco dopo, appare la versione animata di Trump, ritratto in modo grottesco, letteralmente (nudo) a letto con Satana, suo amante, con vere foto del presidente sovrapposte goffamente a un corpo animato. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - South Park senza freni su Trump: la vera libertà è quella di osare

South Park resta in tv per altri 5 anni, Paramount annuncia il rinnovo della serie! - I fan di South Park non dovranno dire addio ai loro personaggi preferiti molto presto: i creatori della serie hanno infatti stretto un nuovo accordo che prevede anche la presenza in streaming degli episodi.

