Sottopasso ferroviario e rete stradale | Bene per la rotonda di via Fornazzo

Proseguono i lavori nel cantiere per la realizzazione del sottopasso ferroviario carrabile di via Bagnoli Superiore e della nuova rete viaria che collegherà la strada provinciale 253 San Vitale all’area produttiva di Bagnacavallo situata lungo la provinciale Naviglio. Lo scorso martedì 22 luglio vi è stato un sopralluogo da parte di alcuni amministratori comunali, tra i quali erano presenti gli assessori Francesco Ravagli, Cristina Baldini e Fabio Bassi, insieme a rappresentanti di Italferr (Gruppo FS Italiane) e dell’impresa appaltatrice Rem s.r.l. Obiettivo dell’incontro è stato verificare l’andamento dei lavori, con particolare attenzione alla rotatoria di via Fornazzo, già riaperta al transito dei residenti – come richiesto dall’Amministrazione comunale – e dove si stanno concludendo le opere di asfaltatura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sottopasso ferroviario e rete stradale: "Bene per la rotonda di via Fornazzo"

In questa notizia si parla di: sottopasso - ferroviario - rete - stradale

