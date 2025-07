Sosta gratuita in ospedale i civici esultano

"Era il 2024 quando iniziammo a raccogliere firme assieme alla Fials per una mozione popolare sul tema. Centinaia di banchetti, eventi, 3mila firme autenticate personalmente da me e Aguzzoli – ma allora la proposta fu bocciata da PD e alleati. Oggi invece, molte di quelle istanze vengono finalmente accolte grazie al tavolo con i sindacati e Ausl che hanno recepito le buone idee di quel documento civico". E’ Dario De Lucia, consigliere di Coalizione Civica, a esultare per il nuovo piano che prevede una sosta gratuita per due ore in alcune aree dell’ ospedale, rispondendo così alle necessitĂ delle persone che, giĂ provate dalla malattia, non dovrebbero trovarsi a dover "pagare per curarsi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sosta gratuita in ospedale, i civici esultano

