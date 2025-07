Sospensione Ferrari fondo McLaren e Perché a Spa si gioca già la partita 2026

I top team in Belgio con una serie di novitĂ per cercare conferme sui progetti delle monoposto 2026, quando entreranno in vigore i nuovi regolamenti: e la rivoluzione non riguarderĂ solo i motori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sospensione Ferrari, fondo McLaren e... PerchĂ© a Spa si gioca giĂ la partita 2026

