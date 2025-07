Sorrento scoperto POS pirata contactless | nuova tecnica di furto elettronico

Allarme sicurezza in Costiera Sorrentina: per la prima volta, i Carabinieri hanno sequestrato un POS mobile contactless pirata, un dispositivo capace di sottrarre denaro dai conti correnti semplicemente avvicinandosi a borse o tasche contenenti carte di credito o bancomat. Il terminale, risultato craccato, consente transazioni senza l’inserimento del PIN, sfruttando la soglia dei 50 euro . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Sorrento, scoperto POS pirata contactless: nuova tecnica di furto elettronico

