Sorrento Il pickpocketing 2.0 sbarca in costiera Carabinieri arrestano 36enne con decine di precedenti specifici

Una nuova forma di furto tecnologico sbarca in Costiera Sorrentina: arrestata 36enne per uso di Pos contactless pirata e decine di reati a Roma. É pomeriggio e una cittadina peruviana, ha 36 anni, si aggira col fare da turista tra i locali della zona.

Pos pirata ruba soldi ai passanti, conti svuotati in un secondo senza Pin: la scoperta a Sorrento; Sorrento. Il pickpocketing 2.0 sbarca in costiera. Carabinieri arrestano 36enne con decine di precedenti specifici.

Sorrento. Arriva il furto con il metodo del pickpocketing 2.0 - L'arrestata è in attesa di giudizio mentre sono in corso indagini per rintracciare il complice e per accertare eventuali prelievi fraudolenti.

