Sora a fuoco un piccolo box Intervengono i vigili del fuoco

Attimi di paura questa mattina in via Trecce a Sora. Qui, verso le 11, per cause ancora da accertare improvvisamente ha preso fuoco un piccolo box attaccato a un'abitazione con all'interno un gruppo elettrogeno.Sul posto si sono portati del fuoco che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

