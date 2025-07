B orghi incastonati tra colline dolci, campi coltivati con saggezza e comunità dove il rispetto per l’ambiente si intreccia con la vita quotidiana. Queste non sono solo cartoline, ma realtà concrete il cui impegno costante verso la sostenibilità , viene premiato ogni anno, dalla Foundation for Environmental Education (FEE), che accende i riflettori su queste gemme nascoste d’Italia, guidandole attraverso un percorso che non solo abbellisce il paesaggio, ma migliora tangibilmente la qualità della vita di chi le abita. Viaggiare durante le Feste: i 10 borghi più belli d’Italia X Spighe Verdi 2025: il cuore verde dell’Italia batte forte. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sono ben 90 le località italiane premiate quest'anno per l'impegno verso l'ambiente e la qualità della vita. Dalla gestione dei rifiuti alla valorizzazione agricola, un'onda verde che cresce