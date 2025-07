Sondaggi politici la notizia che fa ‘tremare’ Giorgia Meloni

– Negli ultimi giorni, Pier Silvio Berlusconi e Marina Berlusconi hanno avuto numerosi confronti, non per pianificare le tradizionali vacanze di famiglia, bensì per affrontare il delicato tema della successione politica lasciata aperta dalla scomparsa del fondatore di Forza Italia. La formazione politica, secondo quanto emerge da ambienti vicini alla famiglia, viene percepita come priva di una chiara identità e sempre più subordinata a Fratelli d’Italia. Inoltre, la figura di Antonio Tajani, attuale segretario e ministro degli Esteri, viene descritta come quella di un gregario di Giorgia Meloni, più interessato a una possibile candidatura al Quirinale che all’evoluzione della linea politica del partito. 🔗 Leggi su Tvzap.it

