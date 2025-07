Solo il 30% contro l’accordo

Dopo il risultato del referendum, proposto dal Filcams Cgil che contesta l’accordo firmato con Dussmann da Fisascat Cisl Varese, UilTrasporti Varese e Flai, l’azienda, che ha in gestione le pulizie in aeroporto, replica al sindacato che ha chiesto di riaprire le trattative. Sottolinea che dei 515 addetti impiegati a Malpensa e Linate, "169 lavoratori hanno espresso posizione negativa in occasione del referendum, peraltro non autorizzato". Quindi "si parla del 30% del personale che vorrebbe decidere anche per il rimanente 70% che non ha espresso alcuna contrarietà , anzi". Un referendum che per Dussmann è del tutto ininfluente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

