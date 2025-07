sole mare filler e botox non sono incompatibili ma vanno gestiti con intelligenza un medico estetico spiega come e quando programmarli

L e vacanze estive sono dietro l’angolo (o quasi), la voglia di sentirsi al meglio è piĂą alta che mai, e un piccolo ritocchino pre-ferie, può passare per la testa. Ma Botox e filler si possono fare in estate? La medicina estetica tendenzialmente non ha stagione, è vero, ma quando entrano in gioco il sole, il caldo e magari una vacanza al mar e, qualche valutazione in piĂą è d’obbligo. Medicina estetica: i social ne sono ossessionati, il prezzo è il beauty burnout X Botox e filler in estate, se, come e quando farli. Botox e filler non sono vietati d’estate, ma vanno pianificati con attenzione. E in alcuni casi, c’è persino qualche vantaggio a farli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

