Sogno Grealish – Napoli | arriva la risposta del diretto interessato

Napoli senza freni sul mercato: Manna studia il piano per portare il gioiello inglese in azzurro, il calciatore si è già espresso Continua l'estate focosa per il mercato azzurro. Antonio Conte e il direttore sportivo Giovanni Manna stanno ridisegnando il Napoli a loro immagine e somiglianza, con un obiettivo chiaro: confermarsi campioni e dire la propria in Europa. E tra gli aneddoti più chiacchierati del mercato, uno su tutti continua a far sognare i tifosi: il"caso" Grealish. Grealish tra i tifosi: semplice battuta o segnale?. L'esterno del Manchester City è stato intercettato in Costiera Amalfitana da alcuni tifosi azzurri.

Gran Gala Adicosp, D’Amico e il sogno scudetto: “Sarebbe stato bello, ma Napoli e Inter…” | VIDEO CM.IT - Il Ds dell’Atalanta premiato a Roma: le sue parole sulla Dea e il pensiero che resta ancorato al presente, con un po’ di rammarico per il sogno scudetto È stato Tony D’Amico, ds dell’Atalanta, l’ospite più importante del Gran Gala del Calcio Adicosp che si è tenuto quest’anno a Roma allo Sheraton Parco de’ Medici.

De Bruyne al Napoli: il sogno azzurro prende forma tra cifre e ambizioni - Il Napoli sta lavorando per portare Kevin De Bruyne in azzurro, approfittando della scadenza del contratto del centrocampista belga con il Manchester City il prossimo 30 giugno Il direttore sportivo Giovanni Manna ha già incontrato il giocatore a Manchester, illustrando il progetto partenopeo e sottolineando l’opportunità di continuare a competere ad alti livelli in Europa.

Scalata azzurra, Napoli da sogno: 20 anni magici - De Laurentiis lo promise quando acquistò il Napoli, oltre vent?anni fa. «Riporterò in alto questa squadra».

Il Napoli non molla il sogno Grealish nella prossima stagione Vai su Facebook

Grealish-Napoli: la situazione, è lui l’alternativa a Ndoye ma l’ingaggio rappresenta uno scoglio; Calciomercato Napoli: Grealish obiettivo concreto, ma serve un aiuto del Manchester City per l'ingaggio; Napoli, continua il mercato folle: in arrivo mister 120 milioni.

?? Napoli, altro colpo? ?? Sterling apre, Chiesa e Grealish in corsa ?? | OneFootball - Dopo l’arrivo di Noa Lang, il ds Giovanni Manna non si ferma: sul taccuino ci sono nomi pesantissimi come Raheem Sterling, Federico Chiesa ... onefootball.com scrive

“CdS Campania” – L’inglese è in Costiera, Grealish respira l’aria di Napoli - Jack Grealish è sbarcato in Costiera Amalfitana e l’indiscrezione bomba arriva direttamente da chi lo ha accompagnato. Lo riporta ilnapolionline.com