Softball | riscatto Italia è finale agli Europei Under 18

L’Italia rimette di forza in piedi il Super Round degli Europei Under 18 in scena a Pamplona, in Spagna, e guadagna la finale del torneo continentale di categoria per la settima volta nelle altrettante ultime edizioni. Sarà la Cechia l’avversaria di domani alle 18:00, quando si andrà alla caccia di un titolo che manca dall’edizione di casa del 2018. Il primo incontro, quello della mattina, diventa di fatto il viatico decisivo, perché il team olandese è sempre quello con cui esiste una storica rivalità a qualsiasi livello, se non altro per la qualità di gioco. Sul 2-1 per le orange ci pensa Cortesi a mandare su un triplo che porta Giulia Colino a siglare il 2-2, e poi è lei stessa a portare all’Italia il 3-2 su lancio pazzo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Softball: riscatto Italia, è finale agli Europei Under 18

In questa notizia si parla di: italia - finale - europei - under

Finale di Coppia Italia 2025 a Roma: strade chiuse e divieti. Mappa e piano di sicurezza per il 14 maggio - Attesa per la finale di Coppa Italia all'Olimpico in programma alle 21 di mercoledì 13 maggio. Per gestire l'afflusso dei tifosi di Milan e Bologna, la Questura di Roma e il Comune rendono noto il piano di sicurezza con divieti e strade chiuse.

Finale Coppa Italia, le pagelle. Skorupski decisivo. Dominio Miranda. Freuler, che fosforo - Roma, 14 maggio 2025 – Il Bologna dopo 51 anni torna ad alzare la Coppa Italia. Allo stadio Olimpico di Roma basta il gol di Ndoye all'8' del secondo tempo per decidere la finale contro il Milan.

Finale Coppa Italia, il Bologna supera il Milan 1-0 e vince il torneo dopo 51 anni: la decide un gol di Ndoye - di Redazione Finale Coppa Italia, Milan Bologna finisce 1-0 per la squadra di Italiano: a decidere è un gol di Ndoye.

L'Italia vince gli Europei Under 20 uomini di basket, Lituania battuta in finale 83-66 #ANSA Vai su X

Il caossino Francesco Nanni, vice allenatore Nazionale Italiana Under 20, è in finale ai Campionati Europei in Grecia. Diretta YouTube Domenica 20/07 ore 19,30 con la vincente di Francia - Lituania Forza Azzurrini! Forza Francesco! Vai su Facebook

Basket, finale Europei Under 20: Italia-Lituania su Basket e in Live Streaming; Finisce il sogno dell'Italia: l'Inghilterra batte 2-1 ai supplementari le Azzurre e conquista un posto in finale; Softball: riscatto Italia, è finale agli Europei Under 18.

Basket, finale Europei Under 20: Italia-Lituania su Sky Sport Basket e in Live Streaming - Gli azzurri cercano il successo continentale a 12 anni di distanza: match in diretta su Sky Sport Basket (canale 209), con ... Lo riporta sport.sky.it

Europeo Under 20, battuta la Serbia. Dopo 12 anni Azzurrini di nuovo in finale! - 78 garantisce ai ragazzi del ct Rossi l'ultimo atto oggi contro la Lituania, che ha battuto la Francia ... Come scrive gazzetta.it