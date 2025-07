Società della salute approvato il bilancio | Garantite risposte di livello elevato

Mentre in consiglio comunale è andata in scena la nuova diatriba tra maggioranza e opposizione sulla Società della salute (con il centrodestra a chiedere nuovamente più chiarezza sui conti), l’ente ha annunciato che nella seduta di martedì 22 la giunta ha adottato il bilancio consuntivo 2024 "che chiude in equilibrio, con un leggero utile di esercizio pari a 414 euro". Con il trasferimento delle funzioni per l’inserimento degli anziani nelle Rsa e per la gestione delle quote sanitarie per le strutture residenziali anziani e disabili, "il valore della produzione sale da quasi 14,5 milioni di euro euro del 2023 a oltre 25 milioni di euro del 2024". 🔗 Leggi su Lanazione.it

