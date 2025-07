Sociale | pubblicato a Cascina il bando per il contributo affitti

C’è tempo fino alle 12 del 5 settembre per la presentazione della domanda per l’erogazione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (contributo affitti). L’amministrazione comunale di Cascina mette a disposizione 119.000 euro, di cui 100.000 di fondi propri e 19.000. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: cascina - contributo - affitti - sociale

Sociale: pubblicato a Cascina il bando per il contributo affitti; Pubblicato il bando per l'erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2025; Presentazione attestazioni di pagamento relative al contributo affitto per l'anno 2024.

Cascina, bonus sociale idrico integrativo: pubblicate le graduatorie ... - Sono 233 le domande accolte per l’erogazione del bonus sociale idrico integrativo anno 2024 (20 escluse). lanazione.it scrive

Sociale: Calci conferma anche nel 2025 il Contributo affitti - Calci (PI), 18 luglio 2025 – Per il terzo anno consecutivo il Co mune di Calci garantisce con risorse proprie l’erogazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione sostenuti, per l’abit ... Lo riporta msn.com