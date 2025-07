C’è chi abbraccia il trend naturale, tanto di moda in questo periodo, e chi invece quando si tratta di manicure ama brillare, con unghie che diventano un vero e proprio gioiello da su cui incentrare tutto il look. Le unghie gioiello sono il trend più prezioso della stagione. All’estremo opposto rispetto alle tendenze chic e minimaliste delle unghie nude e naturali, le unghie gioiello sono all’insegna dell’esagerazione e dello scintillio, arricchite da applicazioni in 3D che ricordano le pietre preziose. Viola ametista, verde smeraldo, azzurro acquamarina: la manicure ingioiellata mette alla prova la creatività delle nail artist, che per realizzare piccoli e preziosi capolavori utilizzano anche perle e borchie o smalti che riproducono l’effetto opalescente dell’interno delle conchiglie. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Smeraldo, ametista, acquamarina: le unghie diventano gioielli