L’intemperante, il guastafeste, il Franti del governo. Matteo Salvini non sopporta piĂą di essere additato come il bullo dell’esecutivo di Giorgia Meloni. Colui che calamita attorno a sĂ© tutta la hybris presente nella maggioranza. Impegnato a scrollarsi di dosso l’ etichetta di “guastagoverni” che gli si è appiccicata dai tempi del Papeete, il capo leghista ha iniziato da qualche settimana a smentire i retroscena di stampa in cui la sua figura assume i connotati del “rompiscatole” in un gioco di ruoli – questa la narrazione – in cui la premier è sempre quella che lo rimprovera. Salvini non ci sta: non vuole essere dipinto come colui che pensa a sistemare Barbara D’Urso in Rai mentre ci sono due guerre in corso e la minaccia dei dazi Usa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Smentite e sospetti: Salvini tenta di scrollarsi di dosso l’etichetta di guastatore