Smartphone web e Pa | ad agosto dieci videolezioni gratuite per diventare più digitali

Durante il mese di agosto il Comune di Piacenza propone, nell'ambito del progetto Digitale Facile in Emilia-Romagna, promosso dalla Regione e finanziato con fondi Pnrr - Next Generation Eu, realizzato in coprogettazione con il Consorzio Sol.Co., una nuova iniziativa formativa dedicata. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it