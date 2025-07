Smart Clinic e il linguaggio dell’intestino | Breath Test al lattosio e lattulosio

Spesso trascurati o confusi con disturbi passeggeri, gonfiore addominale, crampi, diarrea o stitichezza possono essere sintomi di intolleranze o di alterazioni della flora batterica intestinale. In Smart Clinic, centro medico d’eccellenza del Gruppo San Donato, l’ascolto del paziente parte proprio dall’intestino. Il Dott. Paolo Biamonte, specialista in gastroenterologia ed esperto in malattie dell’apparato digerente presso l’Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del Policlinico San Pietro e dell’ IRCCS Policlinico San Donato e gastroenterologo presso Smart Clinic Oriocenter e Smart Clinic Le Due Torri, ci accompagna in un viaggio tra diagnosi, consapevolezza e prevenzione, illustrando l’importanza di due strumenti diagnostici semplici, non invasivi e sempre più richiesti: i Breath Test al lattosio e al lattulosio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Smart Clinic e il linguaggio dell’intestino: Breath Test al lattosio e lattulosio

In questa notizia si parla di: smart - clinic - intestino - linguaggio

Smart Clinic: la salute tiroidea al centro della prevenzione - In vista della Giornata Mondiale della Tiroide, che si celebra ogni anno il 25 maggio, Smart Clinic propone per tutto il mese di maggio, una campagna di prevenzione dedicata alla salute della tiroide, offrendo la possibilità di accedere a un percorso completo a 180€ che comprende: Visita endocrinologica; Ecografia tiroide; Esami ormonali del sangue specifici per la tiroide ( TSH Reflex e AbTPO); Oppure un percorso base a 150€ che comprende: Visita endocrinologica; Ecografia tiroide.

PRP: in Smart Clinic una procedura innovativa per la rigenerazione dei tessuti - Il PRP, acronimo di Plasma Ricco di Piastrine, rappresenta una delle frontiere più innovative della medicina rigenerativa.

Smart Clinic e la centralità del rapporto pediatra-genitori - La scelta del pediatra è uno dei momenti più delicati e significativi per una famiglia. Nei primi mesi di vita del neonato, ogni dubbio, ogni sintomo e ogni comportamento nuovo possono generare ansia e incertezza nei genitori, specialmente se si tratta del primo figlio.

Allergia al nichel: sintomi e alimenti.

Smart Clinic e la diagnosi precoce in neurologia: la chiave per bloccare la malattia prima che causi disabilità - Questo significa che ogni ritardo nella diagnosi o nel trattamento può tradursi in un danno cerebrale permanente. bergamonews.it scrive

Smart Clinic: una nuova rete di 100 strutture per la salute - Il Messaggero - : joint venture tra Gruppo San Donato, GKSD e Generali Italia per la salute del futuro Firmato il closing dell’accordo strategico tra Gruppo San Donato, GKSD e Generali ... Lo riporta ilmessaggero.it