Skriniar ha deciso in maniera definitiva: la sua traiettoria proseguirĂ in quel club, che non è la Juventus! Accordo raggiunto con la societĂ . Milan Skriniar è pronto a voltare definitivamente pagina. Secondo quanto riportato da TUTTOmercatoWEB, il difensore slovacco, dopo un’esperienza in chiaroscuro con il Paris Saint-Germain, ha deciso di lasciare la Ligue 1 per accasarsi al Fenerbahce, club turco allenato da JosĂ© Mourinho. L’ accordo tra il giocatore e il club di Istanbul è stato raggiunto nelle ultime ore: l’operazione è ormai da considerarsi chiusa. Skriniar firmerĂ un contratto pluriennale con il Fenerbahce, che gli garantirĂ un ingaggio di 9 milioni di euro netti a stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Skriniar ritorna in quella squadra dove aveva fatto tanto bene: decisivo quel ruolo che gli è stato proposto e quel super ingaggio che percepirà ! I dettagli