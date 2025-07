Skriniar, la separazione con il Psg è folle! Dalla Francia rivelano che aspettava un taxi con lo zaino, perché senza casa e auto!. Milan Skriniar, difensore slovacco classe 1995, ex perno difensivo dell’ Inter, sta vivendo un periodo particolarmente turbolento al Parigi Saint-Germain. Da quando è approdato a Parigi, il giocatore ha visto il suo ruolo all’interno della squadra ridursi drasticamente. Non è una novità che l’allenatore del PSG, Luis Enrique, lo consideri fuori dal progetto. Nonostante il contratto ancora in essere, il club parigino si prepara a separarsi dal difensore in questa finestra di mercato, e lo stesso Skriniar è alla ricerca di una nuova destinazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Skriniar, la separazione con il Psg è folle! Dalla Francia rivelano che al giocatore è stato tolto questo!