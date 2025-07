Sitcom acclamata con il 93% su RT | perché non ha avuto più successo dopo 10 anni

La sitcom Superstore, trasmessa per la prima volta dieci anni fa, rappresenta un esempio di serie che, nonostante il suo elevato livello qualitativo e un punteggio del 93% su Rotten Tomatoes, non ha mai raggiunto una popolarità di massa paragonabile ad altri titoli del genere. Questo approfondimento analizza le ragioni della sua ricezione, il percorso di sviluppo dei personaggi e il motivo per cui meriterebbe un riconoscimento maggiore nel panorama delle commedie ambientate sul luogo di lavoro. superstore: una serie di successo con 6 stagioni e poco riconosciuta. il riconoscimento di superstore sotto paragonato ad altri classici del genere. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

