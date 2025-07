Sinner superarsi ancora per puntare al massimo possibile | il Grande Slam

La mossa di richiamare il preparatore Ferrara? Il primo passo per lanciare la sfida più ambiziosa ai quattro Slam nella stessa stagione.

“Sinner torna più forte e può fare subito il Grande Slam” - Il tempo dell’attesa è finito. Jannik Sinner è tornato ed è pronto a riprendersi quello che per tre mesi non è stato suo: non il primato nel ranking mondiale, che nessuno degli avversari è riuscito nemmeno a mettere in discussione, ma la centralità nel tennis.

Prima finale in un 1000 tra Sinner e Alcaraz. Perché ora potrebbe materializzarsi anche negli Slam - Dopo tre incroci in semifinale ed uno nei sedicesimi (il primo in assoluto nel circuito maggiore) finalmente arriva in finale la sfida tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz in un torneo di categoria ATP Masters 1000: domani i due si affronteranno nell’ultimo atto degli Internazionali d’Italia.

Roland Garros, Sinner a caccia del secondo Slam: il calendario completo degli italiani - Il 25 maggio al via il Roland Garros 2025, con una folta presenza di tennisti italiani, a cominciare da Jannik Sinner, che andrà a caccia del secondo Slam della stagione.

Sinner punta al Career Grand Slam, nella storia solo 8 tennisti ci sono riusciti - Jannik Sinner punta al Career Grand Slam dopo Wimbledon 2025. Lo riporta blitzquotidiano.it