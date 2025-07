Sinner ci ha presi in giro Kyrgios non si rassegna | il nuovo attacco sul caso doping dopo la figuraccia in campo

Nick Kyrgios non ha preso per niente bene la decisione di Jannik Sinner di riaccogliere nel suo staff Umberto Ferrara. Il preparatore del numero 1 al mondo era stato licenziato dieci mesi prima, dopo il caso Clostebol che è costato al tennista tre mesi di stop dall’antidping. Occasione ghiotta per l’australiano, scivolato al numero 640 del ranking ATP dopo essere stato finalista a Wimbledon nel 2022, che ha ripreso a sparare a zero contro Sinner. «Ha ripreso lo stesso dottore. Siamo stati presi in giro signore e signori», ha scritto su X accompagnando il messaggio con una serie di faccine sorridenti. 🔗 Leggi su Open.online

