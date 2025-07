Siena fanno il cambio nei corridoi dell’università | uno entra all’esame col documento dell’altro scoperti

Due giovani sono stati denunciati a Siena per sostituzione di persona: tentavano di superare l’esame di italiano per il permesso di soggiorno. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Siena, fanno il cambio nei corridoi dell’università : uno entra all’esame col documento dell’altro, scoperti

In questa notizia si parla di: esame - siena - fanno - cambio

Salari bassi e turni di lavoro massacranti: imprenditore nei guai; Prenotare visite o esami; Studiare scuola guida su una Tesla Model 3? A Siena è possibile, abbiamo incontrato il proprietario.

Siena, fanno il cambio nei corridoi dell’università: uno entra all’esame col documento dell’altro, scoperti - Due giovani sono stati denunciati a Siena per sostituzione di persona: tentavano di superare l’esame di italiano per il permesso di soggiorno. Come scrive virgilio.it