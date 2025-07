Scende il numero di vittime e feriti per incidenti stradali in Emilia-Romagna: a certificarlo sono i dati Istat 2024, elaborati dall’Ufficio di Statistica della Regione, che fotografano numeri, cause, fasce d’età coinvolte e tipologie di strada. Il numero delle vittime resta rilevante, ma è in flessione rispetto al 2023: 273 morti (-2,15%), 21.632 feriti (-0,85%) su 16.758 incidenti (-0,30%). Il calo è ancora più evidente se confrontato con il 2019: feriti -3,39%, ma soprattutto -22,44% di morti. E Bologna guida la tendenza, con 48 vittime nel 2024 contro le 77 del 2023, risultando l’unica provincia a sfiorare l’obiettivo dell’Unione Europea di dimezzamento di morti entro il 2030. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza stradale, incidenti in calo. E Bologna guida il ‘trend’ positivo