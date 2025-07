Sicurezza alimentare salute e benessere animale | firmato accordo tra Ciheam Bari e Asl Brindisi

BRINDISI - Sviluppare iniziative congiunte nei settori della sicurezza alimentare, della salute e del benessere animale. Questo l’obiettivo dell’accordo quadro di collaborazione siglato il 23 luglio scorso tra la Asl Brindisi e il Ciheam di Bari. Alla firma erano presenti i rappresentanti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: brindisi - sicurezza - alimentare - salute

Cultura della sicurezza e supporto alle imprese, a Brindisi incontro tra Ance e Inail - BRINDISI - Si è tenuto nei giorni scorsi un incontro istituzionale tra Ance Brindisi e la sede provinciale di Inail Brindisi, volto a rafforzare la collaborazione tra il mondo delle costruzioni e l'ente che si occupa della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Investimenti prevenzione e sicurezza sul lavoro, centro studi Uil: "Brindisi ultima in Italia" - BRINDISI - Un recente studio nazionale sulla pesa in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, elaborato dal Centro Studi Uil (servizio lavoro, coesione e territorio) del 28 aprile 2025, consegna un quadro tanto chiaro quanto allarmante: Brindisi è all’ultimo posto in Italia per investimenti.

Investimenti prevenzione e sicurezza sul lavoro, centro studi Uil: "Brindisi ultima in Italia" - BRINDISI - Un recente studio nazionale sulla pesa in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, elaborato dal Centro Studi Uil (servizio lavoro, coesione e territorio) del 28 aprile 2025, consegna un quadro tanto chiaro quanto allarmante: Brindisi è all’ultimo posto in Italia per investimenti.

Sicurezza alimentare, salute e benessere animale: firmato l'accordo tra Ciheam Bari e Asl Brindisi; Sicurezza alimentare, salute e benessere animale: firmato accordo tra Ciheam Bari e Asl Brindisi; Ambiente: Plastica e salute umana nell’incontro tra Plastic Free Onlus e Antonio Decaro a Bruxelles in vista del trattato globale UNEP.

Sicurezza alimentare, salute e benessere animale: firmato l’accordo tra Ciheam Bari e Asl Brindisi - Sviluppare iniziative congiunte nei settori della sicurezza alimentare, della salute e del benessere animale. brindisisera.it scrive

Sicurezza alimentare: quattro attività commerciali chiuse per carenze ... - I Carabinieri del NAS di Taranto, in prossimità delle festività pasquali, nell’ambito di servizi finalizzati ad accertare la regolarità delle ... Lo riporta quotidianodipuglia.it