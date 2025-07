Siamo stati presi in giro | l’ultimo attacco di Kyrgios a Sinner

Non riesce proprio a trovare pace senza dover sempre sparare sentenze su Jannik Sinner: stiamo parlando ancora una volta di Nick Kyrgios il quale ha attaccato il numero uno del mondo a prescindere. Questa volta, il tennista australiano di 30 anni ha criticato la scelta di richiamare nello staff il preparatore atletico Umberto Ferrara dimostrando, anche, di confondere la sua professione con un'altra. Il post di Kyrgios. Sul proprio account X, infatti, nelle ultime ore il provocatore australiano ha pubblicato un post molto chiaro ed esplicito. " È tornato con lo stesso dottore. Signori e signore, siamo stati presi in giro " con tante di emoji provocatorie che non fanno altro che sputare veleno sul talento italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Siamo stati presi in giro": l’ultimo attacco di Kyrgios a Sinner

