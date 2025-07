Si stacca una lastra di granito | Subito indagini sulla facciata

Distacco di una porzione di una lastra di granito dalla facciata della sede della Camera di commercio Toscana nord ovest a pochi passi dal Comune (nella foto). Lo rende noto lo stesso ente camerale spiegando che è stata disposta una verifica completa e approfondita delle condizioni di manutenzione di tutte le facciate dell’edificio. A tutela della sicurezza dei dipendenti e dei passanti, si spiega in una nota, sono state tempestivamente installate transenne di protezione nell’area interessata. Questa misura precauzionale rimarrà in vigore per tutta la durata delle verifiche e degli eventuali interventi necessari a garantire la piena incolumità . 🔗 Leggi su Lanazione.it

