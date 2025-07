Si è chiusa la Monte Rosa Walserwaeg quattro giorni di gare tra le cime più imponenti delle Alpi

Dalle prime luci dell'alba a notte inoltrata. Quattro giorni di gare tra le cime più imponenti delle Alpi. Si è chiusa la Monte Rosa Walserwaeg, la tappa più attesa del trail internazionale, la sfida più dura e bella d'Europa E' una lunga avventura su percorsi inesplorati tra il Monte Cervino e il Monte Rosa, tra antichi sentieri e piccoli villaggi, nella parte più autentica della montagna. Laghi alpini, ghiacciai e valli selvagge completano uno scenario unico Quattromila i partecipanti provenienti da ottanta nazioni diverse, oltre duecentocinquanta chilometri di percorso totale e un dislivello da brividi, tra salite impervie e ripide discese Numeri straordinari e tanto pubblico in un'edizione da record che ha visto il successo di numerosi atleti italiani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Si è chiusa la Monte Rosa Walserwaeg, quattro giorni di gare tra le cime più imponenti delle Alpi

Monte Rosa Walserwaeg, via libera a ddl per finanziamento - Il Consiglio Valle ha approvato oggi gli interventi regionali a sostegno dell'organizzazione e dello svolgimento della competizione di trail running Monte Rosa Walserwaeg per il triennio 2025- Lo riporta ansa.it

Monte Rosa Walserwaeg by UTMB 2025 - L’evento, dal 18 al 20 luglio 2025, porterà per la prima volta la Valle d’Aosta nel circuito UTMB® World Series ... discoveryalps.it scrive