Si dimentica di rinnovare la 104 per assistere la moglie malata | sindacalista della Deloro di Pieve licenziato sciopero a oltranza dei colleghi

Pieve Emanuele (Milano), 25 luglio 2025 –  Alla Deloro Microfusione di Pieve Emanuele, i duecento lavoratori che si alternano su tre turni hanno proclamato da oggi pomeriggio uno sciopero a oltranza con presidio permanente davanti ai cancelli dell’azienda. Una decisione immediata e compatta, fondata sul principio della solidarietà contro quella che giudicano una palese ingiustizia. Alta tensione nel magazzino. Frasi sessiste, addetto licenziato. È spaccatura tra i sindacati La moglie invalida . Il provvedimento che ha scatenato la mobilitazion e riguarda Fabio Orlando, delegato sindacale della Fiom, padre di due figli e con una moglie affetta da grave disabilità , alla quale nel 2021 è stata riconosciuta l’invalidità . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Si dimentica di rinnovare la 104 per assistere la moglie malata: sindacalista della Deloro di Pieve licenziato, sciopero a oltranza dei colleghi

