Si avventura fuori dal sentiero e precipita per cento metri | escursionista muore sul colpo

√ą stata recuperata nel pomeriggio di oggi, venerd√¨ 25 luglio, la salma di una escursionista tedesca morta dopo una caduta di circa 100 metri nella zona del Colle della Lace, in Valle del Lys, a un‚Äôaltitudine di circa 2.200 metri. La donna stava percorrendo un itinerario fuori sentiero quando √®. 🔗 Leggi su Today.it

