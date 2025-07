Si affrontano a bottigliate La lite vicino alla stazione Fermato un trentenne

Lucca, 25 luglio 2025 – Intervento della Questura l'altra notte nella zona della stazione di Lucca in viale Cavour (davanti al negozio etnico che ha preso il posto di uno storico negozio di abbigliamento) a seguito di una lite tra due extracomunitari, uno dei quali armato di bottiglia di vetro. Un parapiglia che ha presto attirato l'attenzione dei poliziotti. Gli agenti hanno intercettato uno dei due, un marocchino sui 30 anni, che ha però subito rifiutato di fornire le generalità, insultandoli in arabo. Il giovane era in stato di alterazione psicofisica e presentava una ferita da taglio sulla mano e varie escoriazioni.

