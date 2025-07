Show di dating peacock batte record con 18,4 miliardi di minuti di streaming

successo e dati di ascolto della settima stagione di love island usa. La conclusione della settima stagione di Love Island USA ha portato alla luce risultati straordinari in termini di visualizzazioni e popolarità sulla piattaforma Peacock. Questa edizione, trasmessa dal 9 luglio 2019 e conclusasi il 13 luglio 2025, si distingue per numeri record che attestano il crescente interesse del pubblico. statistiche di streaming e record raggiunti. dati complessivi di visualizzazione. Secondo quanto riportato da Variety, sono stati registrati circa 18,4 miliardi di minuti di visione complessiva durante questa stagione, rendendola la più vista tra tutte le produzioni originali presenti su Peacock. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Show di dating peacock batte record con 18,4 miliardi di minuti di streaming

In questa notizia si parla di: record - peacock - streaming - show

