Shadow Force il film action con Omar Sy è meno peggio di quello che sembra

Da venerdì 25 luglio (e non da giovedì 24, come era stato precedentemente annunciato) su Prime Video è disponibile Shadow Force, film action diretto da Joe Carnahan (il film A-Team, Boss Level) e con protagonisti Omar Sy (l'attore francese di Quasi amici, il Lupin di Netflix) e Kerry Washington. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: film - shadow - force - action

A Cannes il primo film nigeriano, "My Father's Shadow" - Cannes (Francia), 20 mag. (askanews) - Akinola Davies Jr entra nella storia di Cannes, portando il primo film nigeriano al Festival.

Transformers e g.i. joe: il ritorno dell’attore originale di storm shadow nel film - Il futuro film di crossover tra G.I. Joe e Transformers rappresenta un’importante opportunità per il ritorno di uno dei personaggi più amati della saga: Storm Shadow.

Shadow Force, il film action con Omar Sy è meno peggio di quello che sembra; Film in tv nel weekend: in chiaro, su satellite e in streaming; 10 film da vedere a luglio '25: La città proibita, Old Guard 2 e Capi di stato in fuga.

Shadow Force - Ultima Missione News - Ultima Missione news anticipazioni gossip curiosità rumors segreti box office spettatori incassi interviste speciali backstage clip recensioni cinema americano italiano in uscita ... Secondo comingsoon.it

Shadow Force - Ultima missione, esce il film con Omar Sy - Esce il film col protagonista di Lupin in cui due ex membri di un'unità internazionale d'élite di assassini conosciuta come Shadow Force hanno infranto le regole innamorandosi e decidendo di lasciare ... Segnala avmagazine.it