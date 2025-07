Sfuma colpo al distributore | braccato dai carabinieri 45enne fermato sulla via del mare

CALIMERA – Voleva mettere a segno un colpo nel distributore di carburante che sorge sulla provinciale 29 tra Calimera e Melendugno, ma la presenza di un’auto di colore scura, un’Alfa Romeo Mito, priva di targhe non ha lasciato indifferenti alcuni autisti di passaggio che hanno lanciato la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: colpo - distributore - sfuma - braccato

Colpo al distributore, i rapinatori uccidono benzinaio di 35 anni: caccia ai killer - Una tragica rapina si è consumata questa mattina, poco prima di mezzogiorno, nella località di Tor San Lorenzo, frazione del comune di Ardea, alle porte di Roma.

Colpo da 4mila euro al distributore di Torino Santa Rita, la rapina ripresa in un video: due arresti - Due uomini, di 57 e 46 anni, sono stati arrestati per una rapina a mano armata avvenuta in un distributore di benzina a Torino Santa Rita a inizio anno.

Rapina con aggressione al distributore e colpo in farmacia: due arresti - TORRE SANTA SUSANNA – Due uomini sono stati raggiunti da ordinanze cautelari emesse dai carabinieri della stazione di Torre Santa Susanna, perchè accusati di rapina a mano armata in un distributore e furto in una farmacia.

Sfuma colpo al distributore: braccato dai carabinieri 45enne fermato sulla via del mare.

Tentato colpo col botto al distributore di benzina - Il Tempo - Hanno fatto esplodere la colonnina della cassa del distributore self service della Tamoil ma le cose non sono andate come avevano ... Secondo iltempo.it

Tor San Lorenzo, colpo al distributore: i rapinatori ... - Il Tempo - Una tragica rapina si è consumata questa mattina, poco prima di mezzogiorno, nella località di Tor San Lorenzo, frazione del comune di Ardea, alle porte di Roma. Riporta iltempo.it