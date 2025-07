Sfruttamento dei lavoratori stranieri Flai Cgil | Sbloccate le risorse per i comuni

Tempo di lettura: 2 minuti Durante  l’incontro del Comitato nazionale  per la prevenzione ed il contrasto al lavoro sommerso dedicato alle “Misure per favorire l’impiego regolare di lavoratori stranieri in agricoltura attraverso il contrasto agli insediamenti abusivi e la promozione di azioni di politica attiva”, si è finalmente arrivati allo sblocco di una parte delle risorse del PNRR da riconoscere ai  di Comuni che hanno presentato progetti.  “ Finalmente un segnale dalle istituzioni, dopo un preoccupante immobilismo al quale  abbiamo risposto come organizzazione sindacale con la mobilitazione costante a tutti i livelli – dichiara Tammaro della Corte, segretario generale Flai Cgil Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sfruttamento dei lavoratori stranieri, Flai Cgil: “Sbloccate le risorse per i comuni”

In questa notizia si parla di: lavoratori - stranieri - risorse - comuni

“La stretta di Londra contro i giovani lavoratori stranieri? Ridicola. Ci sono già 134mila posti di lavoro vacanti, sarà dura colmarli”: parla chef Giorgio Locatelli - Di ieri 12 maggio la notizia che il premier britannico laburista Keir Starmer ha presentato in Parlamento un “Libro bianco” con una serie di misure fortemente restrittive nei confronti di chi sceglie il Regno Unito per studiare o lavorare.

Rimesse all’estero dei lavoratori stranieri: 8,3 miliardi di euro che aiutano ‘Italia - Le rimesse inviate all’estero dai lavoratori stranieri residenti in Italia sono in aumento e hanno sfiorato gli 8,3 miliardi di euro (+1,3% sul 2023) nel 2024.

In Piemonte il 17,8% delle nuove assunzioni nell'artigianato è di lavoratori stranieri - Il Piemonte si conferma tra i territori con la maggiore incidenza di lavoratori stranieri in ingresso.

Comunicato stampa - Roma, 11 luglio 2025. ’. : Vai su Facebook

SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI STRANIERI, FLAI CGIL: “SBLOCCATE LE RISORSE PER I COMUNI”; Asilo, D’Alberto delegato Anci all’immigrazione: “Rete Sai è patrimonio per Paese, Comuni centrali per il Patto Ue su migrazione”; Accoglienza Minori Stranieri Non Accompagnati, ANCI Sicilia: 'Grave taglio drastico delle risorse'.

Sfruttamento dei lavoratori stranieri, Flai Cgil: Sbloccate le risorse per i comuni - Scopri tutti i dettagli riguardo Sfruttamento dei lavoratori stranieri, Flai Cgil: Sbloccate le risorse per i comuni . casertaweb.com scrive