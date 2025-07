Sesto San Giovanni ucciso e bruciato nel rogo di un appartamento | inferte oltre 20 coltellate

La vittima sarebbe un italo-turco sulla sessantina, che si trovava in una casa presa in affitto e prestatagli da uno studente. Sesto San Giovanni, ucciso e bruciato nel rogo di un appartamento: inferte oltre 20 coltellate

Ucciso a coltellate in casa, poi il corpo bruciato: #omicidio a #sesto san giovanni, la vittima aveva 60 anni Vai su X

Ucciso e bruciato a Sesto San Giovanni: si indaga sulle conoscenze della vittima - Il primo passo degli agenti della Mobile è quello di dare un'ufficialità all'identità dell'uomo che potrebbe essere un turco- Si legge su msn.com

Sesto San Giovanni. Dietro le fiamme, l’omicidio: ucciso e bruciato in via Fogagnolo 130 - Tra le macerie annerite dell’appartamento al piano terra di via Fogagnolo 130, a Sesto San Giovanni, sono rimaste le ... Secondo cronacaossona.com