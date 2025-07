Sessantotto Village 2025 | il programma dell’estate al Parco Talenti

E’ tornato uno degli eventi più attesi dell’estate romana: la XII edizione del Sessantotto Village, in scena fino a fine agosto 2025 al Parco Talenti, in via Corrado Alvaro – Largo Pugliese, Roma. Un cartellone ricchissimo di musica, spettacoli e intrattenimento a ingresso gratuito, pronto a far ballare, cantare e divertire tutta la città ! Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma,  è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>  Programma concerti di LUGLIO 2025. Ecco alcune delle serate imperdibili in calendario: 25 luglio (venerdì): Pink Floyd Tribute 26 luglio (sabato): Raffaella Carrà Tribute – “Forte Forte” 27 luglio (domenica): La Banda dei Ranocchi 30 luglio (mercoledì): Mina Tribute Dai tributi ai grandi della musica italiana e internazionale, alla dance anni ‘80 e ’90, passando per serate pop, rock e revival: ce n’è davvero per tutti i gusti! Il Sessantotto Village non è solo musica: Street food e beverage. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: sessantotto - village - estate - parco

Sessantotto Village 2025: la 12esima edizione accende l’estate al Parco Talenti con una sorpresa esclusiva - orna uno degli eventi più attesi dell’estate romana: la XII edizione del Sessantotto Village, in scena dal 31 maggio a fine agosto 2025 al Parco Talenti, in via Corrado Alvaro – Largo Pugliese, Roma.

Sessantotto Village 2025: la 12esima edizione accende l’estate al Parco Talenti con una sorpresa esclusiva - Torna uno degli eventi più attesi dell’estate romana: la XII edizione del Sessantotto Village, in scena dal 31 maggio a fine agosto 2025 al Parco Talenti, in via Corrado Alvaro – Largo Pugliese, Roma.

Sessantotto Village 2025: la 12esima edizione accende l’estate al Parco Talenti con una sorpresa esclusiva - Torna uno degli eventi più attesi dell’estate romana: la XII edizione del Sessantotto Village, in scena dal 31 maggio a fine agosto 2025 al Parco Talenti, in via Corrado Alvaro – Largo Pugliese, Roma.

Weekend da non perdere al Sessantotto Village! Nel cuore di Parco Colli Aniene, due serate all’insegna della musica dal vivo, della danza e dell’energia travolgente che anima la nostra estate! 28 giugno MANIAC – Cover band rock dance dagli anni Vai su Facebook

Sessantotto Village 2025: il programma dell’estate al Parco Talenti; Sito Istituzionale | Municipio IV, Sessantotto Village Colli Aniene; Roma: al Sessantotto Village musica e cinema nel cuore di Talenti: dall'arrivo di Edoardo Leo al tributo agli.

Roma: al Sessantotto Village musica e cinema nel cuore di Talenti: dall'arrivo di Edoardo Leo al tributo agli 883, gli appuntamenti di luglio - Un boom di presenze e numeri record con oltre 50 mila visitatori che hanno preso parte alla kermesse nel cuore di Talenti: al Sessantotto Village, la ... Segnala msn.com

Sessantotto Village 2023 | 7 giugno - 3 settembre 2023 - RomaToday - La nuova edizione della manifestazione estiva dal 7 giugno al 3 settembre. Secondo romatoday.it