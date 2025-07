Servizio infanzia accreditamento Erasmus+

Il Servizio Infanzia del Comune di Imola ha ottenuto l’accreditamento Erasmus+ nel settore dell’educazione alla prima infanzia. L’accreditamento consentirĂ , per i prossimi tre anni, al personale educativo e pedagogico dei servizi zero-sei comunali di partecipare a esperienze di formazione e scambio professionale in altri Paesi europei. "L’accreditamento rappresenta un traguardo significativo e conferma l’impegno costante del Comune di Imola per l’internazionalizzazione dei servizi educativi, la promozione della qualitĂ e la valorizzazione dello scambio di buone prassi con realtĂ educative europee", rivendica dunque l’amministrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

