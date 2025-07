Serie C ufficializzati i gironi della stagione 2025 26 | Atalanta Under 23 nel C

Nella giornata di oggi sono stati ufficializzati i gironi di Serie C per quanto riguarda la stagione 202526, che vedrà ancora una volta due squadre bergamasche al via, ovvero l’ Atalanta Under 23 e l’ AlbinoLeffe. La formazione seriana, che anche per quest’anno ha scelto la via della continuità affidandosi nuovamente al tecnico Giovanni Lopez, è stata confermata all’interno del girone A, ossia quello che contempla avversari geograficamente collocati nel Nord Italia, tra le quali spiccano due debuttanti assolute: l’Inter Under 23, allenata dal bergamasco Stefano Vecchi, e l’Union Brescia società sorta sulle ceneri del fallimento del Brescia targato Massimo Cellino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Serie C, ufficializzati i gironi della stagione 2025/26: Atalanta Under 23 nel C

In questa notizia si parla di: serie - ufficializzati - gironi - stagione

Calendario Serie A 2025-26: ufficializzati giorno e orario presentazione - Il calendario della Serie A 2025-26 verrà ufficializzato durante il Festival della Serie A, che si terrà a Parma.

Serie C, ufficializzati i ripescaggi: tre squadre riammesse, organico al completo - Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso della riunione odierna, il Consiglio Federale ha reintegrato l’organico di Lega Pro, riammettendo la società  Aurora Pro Patria  – in luogo dell’intervenuta dichiarazione giudiziale della Lucchese 1905 e della conseguente non ammissione al campionato -, e le società  Inter Under 23  (la quarta seconda squadra  nella storia del calcio italiano) e Ravenna FC secondo l’ordine stabilito con il criterio dell’alternanza per i ripescaggi.

Serie B maschile, B1 e B2 donne. Ufficializzati i gironi delle dieci squadre modenesi. La Zerosystem San Damaso ha rinunciato alla B1 - Un po’ in anticipo sui tempi previsti – si pensava arrivassero a metà della prossima settimana, dopo i tempi di reintegro e la riunione del Consiglio Federale – la Federazione ha ufficializzato i gironi in cui articoleranno i campionati di serie B maschile, B1 e B2 femminile, che come sempre vedono al via numerose squadre della nostra provincia, dieci in tutto, con sei maschili e quattro femminili, ma la perdita di una unità rispetto alla scorsa stagione è ampiamente compensata dalla promozione in A3 maschile della Stadium Mirandola, e in A2 femminile del Volley Modena.

GIRONI SERIE B Ufficializzati i gironi della Serie B2 femminile: nella stagione 2025/2026 saremo nel Girone F, a forte componente toscano-ligure. Un’occasione in più per i nostri tifosi di seguirci da vicino e far sentire il loro calore anche in trasferta! ? Vai su Facebook

Calcio, ufficializzati i gironi di serie C: il Novara con l’Inter Under 23 http://dlvr.it/TM6R37 @LaStampa Vai su X

Serie C, ufficializzati i gironi per la stagione 2025/2026; Ufficializzati i gironi di Serie C Sky Wifi 2025/26; Serie C, ufficializzati i gironi della Serie C Sky Wifi 2025/26.

Serie C, ufficializzati i gironi della Serie C Sky Wifi 2025/26 - Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi oggi, venerdì 25 luglio 2025, ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Serie C Sky Wifi per la Stagione Sportiva 2025/2026. Da fccrotone.it

Serie C, ufficializzati i tre gironi: ecco contro chi giocheranno Vicenza e Arzignano - Il Vicenza ritroverà Stefano Vecchi da avversario: nel girone A ci sarà infatti la sua Inter under 23. Riporta informazione.it