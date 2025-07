Serie C Ora è ufficiale | Inter U23 ammessa Festeggia anche la Pro Patria

È arrivato ieri, nell’ambito del Consiglio Federale, il “sì“ definitivo all’ingresso dell’ Inter U23 nell’organico della Serie C. Il club di via della Liberazione attendeva solo il via libera per poter ufficializzare la nascita della seconda squadra, i cui componenti erano già al lavoro da diversi giorni nel ritiro di Riscone di Brunico, agli ordini di Stefano Vecchi. Rientrato nel club in cui ha lavorato per diversi anni come tecnico della Primavera (e per cinque partite nel 2016-17 anche della prima squadra) il neo allenatore conosce benissimo la categoria e nel 2023 ha anche conquistato una storica promozione in B con la FeralpiSalò. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C. Ora è ufficiale: Inter U23 ammessa. Festeggia anche la Pro Patria

