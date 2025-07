Serie C ecco i gironi | tutte le squadre

Serie C, ecco i gironi. Il calcio d’inizio è fissato per il 24 agosto prossimo. Il campionato durerĂ fino alla primavera e si concluderĂ il 26 aprile dell’anno venturo. SarĂ un torneo da vivere tutto d’un fiato. GiĂ , perchĂ© l’unica sosta è prevista per domenica 28 dicembre, in pratica non si giocherĂ a Natale. Per . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it

Ecco tutte le ventuno squadre iscritte al Campionato di Serie A3 Credem Banca per la stagione 2025/2026 Le formazioni sono state suddivise in due gironi: ? Girone Bianco - Negrini CTE Acqui Terme - Belluno Volley - CUS Cagliari - Gabbiano FarmaMe

Serie C, ecco i Gironi: Juve NextGen nel girone B ? https://ow.ly/GNXu50WvjOU

Chi affronterĂ l'Inter U23 nel Girone A di Serie C?; Serie C, svelati i gironi: ecco dove giocheranno Juve Next Gen, Atalanta e Inter; Ecco il girone di serie C delle umbre: tutte le avversarie di Perugia, Ternana e Gubbio.

Serie C, svelati i gironi: ecco dove giocheranno Juve Next Gen, Atalanta e Inter - Il primo turno sarà disputato domenica 25 agosto, mentre la stagione regolare terminerà il 26 aprile 2026 ...

Serie C, i gironi del campionato: ecco dove giocheranno le U23 di Juve, Inter e Atalanta - La vera attesa era per conoscere la collocazione delle tre squadre B: la neonata Inter U23 debutta al Nord (girone A), la Juventus Next Gen torna nel girone B già vissuto due stagioni fa, prima volta ...