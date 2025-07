Mettiamolo subito in chiaro: con cinque neopromosse, alcune già alle prese con gravi problemi finanziari, e diverse possibili “outsider”, la stagione che ci attende rappresenta una straordinaria occasione per la nostra squadra. Il quadro del Girone B lascia aperti spazi importanti per chi saprà approfittarne. Composizione dei Gironi Il Consiglio Direttivo di Lega, riunitosi il 25 luglio 2025, ha ufficializzato la composizione dei gironi del Campionato Serie C Sky Wifi per la stagione sportiva 20252026. Girone A Girone B Girone C AlbinoLeffe Arezzo Atalanta U23 Alcione Milano Ascoli Audace Cerignola Arzignano Valchiampo Bra AZ Picerno Cittadella Campobasso Benevento Dolomiti Bellunesi Carpi Casarano Giana Erminio Forlì Casertana Inter U23 Gubbio Catania L. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Serie C 2025/26: un girone equilibrato, un campionato da sfruttare, un’occasione da non sprecare!