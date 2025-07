Un po’ in anticipo sui tempi previsti – si pensava arrivassero a metĂ della prossima settimana, dopo i tempi di reintegro e la riunione del Consiglio Federale – la Federazione ha ufficializzato i gironi in cui articoleranno i campionati di serie B maschile, B1 e B2 femminile, che come sempre vedono al via numerose squadre della nostra provincia, dieci in tutto, con sei maschili e quattro femminili, ma la perdita di una unitĂ rispetto alla scorsa stagione è ampiamente compensata dalla promozione in A3 maschile della Stadium Mirandola, e in A2 femminile del Volley Modena. La novitĂ piĂą importante, per quanto riguarda le squadre modenesi, è rappresentata dalla rinuncia alla B1F, ottenuta direttamente a maggio scorso, della Zerosystem San Damaso, che quindi parteciperĂ per la terza volta consecutiva alla B2F, inserita in un girone E in parte da scoprire, con le altre due modenesi, l’ambiziosa Hidroplants Soliera 150, e la giĂ citata Modena Volley femminile, alle parmensi Minerva e Galaxy, alle bolognesi Vtb Bologna e Persicetana, alle reggiane del Cavriago, alle piacentine dell’Academy e alle lombarde Diavoli Rosa, Milano Tv, Universo Pavia, Certosa, Viadana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B maschile, B1 e B2 donne. Ufficializzati i gironi delle dieci squadre modenesi. La Zerosystem San Damaso ha rinunciato alla B1