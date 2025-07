Serie A2 | l’ex capitano della Fortitudo | Era ed è il mio idolo è stato molto disponibile e gentile Fortitudo Mancinelli trova ’Magic’ Johnson a Ibiza Selfie risate e aneddoti con il mito dei canestri

"Con il Re dello Showtime". A vedere due ridenti Stefano Mancinelli ed Earvin ‘Magic’ Johnson nella foto pubblicata sui social dell’ex capitano della Fortitudo, si poteva pensare a uno degli innumerevoli inganni dell’intelligenza artificiale. E per quanto davvero avvenuto, l’incontro fra il penta-campione Nba, All-Star e medaglia d’oro a Barcellona 1992 nel Dream Team che ha bollato un decennio epico (1979-1991), si colloca all’ingresso fra sogni e realtà . Mancinelli, qualcuno ha pensato fosse un fotomontaggio. "Effettivamente poteva ingannare, ma ‘Magic’ sembra una maschera e poteva sembrare il frutto dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A2: l’ex capitano della Fortitudo: "Era ed è il mio idolo, è stato molto disponibile e gentile». Fortitudo, Mancinelli trova ’Magic’ Johnson a Ibiza. Selfie, risate e aneddoti con il mito dei canestri

Playoff Basket: Fortitudo sfida Cantù con il capitano Fantinelli in prima linea - Ci siamo, si entra nella fase decisiva. Siamo ai playoff e a dare la carica in casa Fortitudo non poteva che essere il capitano, Matteo Fantinelli.

Fortitudo, nozze a Palazzo dei Giganti per il capitano Albano Chiarastella - "Oggi il primo sì in Comune del nostro capitano Albano Chiarastella e della sua dolce metà Alessia. In attesa delle celebrazioni del matrimonio facciamo intanto tanti auguri ai novelli sposi!".

A2, il capitano sotto i ferri per pubalgia. Mercato: atteso Moretti. Fortitudo, brutta tegola per Caja. Operato Fantinelli: out un mese - In attesa delle conferme ufficiali di Valerio Mazzola e Samuele Moretti, attese nei prossimi giorni, per non dire nelle prossime ore, la Fortitudo inizia una nuova intensa settimana di impegni di mercato e non solo.

Fortitudo: Ricapitalizzazione e Ambizioni di Promozione in Serie A - La Fortitudo affronta la ricapitalizzazione e punta alla promozione in Serie A con nuove strategie e un mercato giocatori cruciale. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Fortitudo Bologna domina la serie A2 per spettatori e incassi - La Fortitudo Bologna si conferma leader in serie A2 per presenze e incassi, con una media di 5. ilrestodelcarlino.it scrive