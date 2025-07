Serie A Women 2025-26 il calendario | Juventus a Sassuolo Inter con la Ternana

Si alza il sipario sulla Serie A Women 2025-26 con il calendario della prossima stagione a 12 squadre, che vedrĂ subito le bianconere campionesse d’Italia impegnate in Emilia. La stagione 2025-26 della Serie A Women di calcio, che sarĂ formata da 12 squadre, inizierĂ ufficialmente nel weekend tra il 23 e il 24 agosto con la prima giornata della fase a gironi; poi, dopo la Final Four che assegnerĂ la nuova competizione, prevista tra il 24-25 (semifinali) e il 27-28 settembre (finale), dal weekend tra sabato 4 e domenica 5 ottobre toccherĂ alla Serie A Women, che anche in questa stagione sarĂ trasmessa su Rai e DAZN, con una copertura mediatica totale anche sul sito della FIGC e sui canali social da quest’anno dedicati alla Serie A Women. 🔗 Leggi su Sportface.it

Juventus Women, Cantore dopo il premio come miglior attaccante della Serie A Femminile: «Movimento in continua crescita, contente di poter essere da esempio»

Juventus Women, Girelli miglior giocatrice assoluta della Serie A Femminile: «Sono molto orgogliosa. Quando gioco mi diverto come se fosse il primo giorno»

Roma Femminile, il 24 agosto parte la Serie A Women’s Cup. Il 5 ottobre l’inizio del campionato - La stagione 2025/26 della Roma Femminile è pronta a iniziare. La FIGC ha comunicato le date ufficiali per i prossimi impegni delle giallorosse: il campionato di Serie A scatterà il 5 ottobre, mentre il 24 agosto si terrà la prima edizione della Serie A Women’s Cup, la nuova competizione riservata alle 12 squadre della massima serie.

Serie A Femminile 2025/2026: il calendario della Juventus Women; Sorteggiati i gironi della prima fase: le campionesse d'Italia della Juventus pescano Napoli Women, Lazio e Parma. Si parte il 23 e il 24 agosto; Serie A Women, il girone e il calendario della Juventus.

